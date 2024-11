Niedziela to dzień, w którym większość Polaków wraca z długiego weekendu do swoich domów. Z tego powodu na drogach dojazdowych do największych miast tworzą się długie korki, w których stać trzeba nawet kilkadziesiąt minut. Niestety, służby informują także o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych, w tym tych tragicznych. Policja apeluje do wszystkich o ostrożność i bezpieczną jazdę.