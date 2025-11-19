Nowe informacje po dywersji. "Kilka osób zatrzymanych"

Paweł Basiak
Jakub Pogorzelski

Paweł Basiak, Jakub Pogorzelski

Po akcie dywersji na trasie Warszawa-Lublin "trwają intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze, w tym zatrzymania osób oraz zabezpieczanie i analiza dowodów" - przekazał w najnowszym komunikacie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Powiedział też o zatrzymaniu kilku osób.

Jacek Dobrzyński zapewnił, że polskie służby są na tropie sprawców aktów dywersji
Jacek Dobrzyński zapewnił, że polskie służby są na tropie sprawców aktów dywersjiMarysia Zawada Reporter

W skrócie

  • Polskie służby zatrzymały kilka osób po akcie dywersji na trasie Warszawa-Lublin.
  • Trwają intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze i zabezpieczanie dowodów.
  • Rzecznik służb apeluje o powściągliwość i ostrzega przed rosyjską dezinformacją.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W związku z aktami dywersji na trasie kolejowej Warszawa - Lublin, w miejscowości Mika oraz pod Puławami, które wypływają z miejsca w miniony weekend, informuję, że istnieją czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledzone, w tym zatrzymania osób oraz śledzenia i analizy" - przekazał Dobrzyński w mediach społecznościowych.

Akt dywersji na kolei. Trwają zatrzymania

Podczas zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej rzecznik zapewnił, że sprawa jest traktowana priorytetowo.

- Polskie służby mają już więcej informacji, są na tropie zleceniodawców, są na tropie sprawców. Dochodzi do pierwszych zatrzymań. Osoby są zatrzymywane przez ABW i policję - powiedział i dodał, że niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Jacek Dobrzyński zapewnił, że czynności cały czas trwają, a sprawą zajmują się najlepsi policjanci z CBŚ, funcjonariusze ABW i prokuratorzy. Zaapelował też o niepowielanie rosyjskiej dezinformacji.

- Apelujemy o powściągliwość. Nie możemy przekazywać informacji niesprawdzonych, nie możemy spekulować. (...) Rosyjskie wywiadownie chcą dokładnie wiedzieć, w którą stronę polskie służby idą, które tropy badają - stwierdził.

Sabotaż na kolei. Uszkodzone szyny, doszło do eksplozji

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek, że na trasie kolejowej w miejscowości Mika w woj. mazowieckim doszło do aktu dywersji. Maszynista jednego ze składów zauważył uszkodzone szyny. Nikt nie odniósł obrażeń. Z ustaleń służb wynika, że doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, a za detonację odpowiedzialni sa obywatele Ukrainy, współpracujący z rosyjskimi służbami.

W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Szef rządu przekazał we wtorek w Sejmie, ze potencjalnym sprawcom udało się uciec na Białoruś. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że w związku z dywersją podjął decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu, znajdującego w Gdańsku.

Sikorski zapowiedział, że Polska nie planuje zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. - Nie planujemy zerwania stosunków dyplomatycznych, tak jak nie zrywają ich inne kraje, na których terytorium doszło do aktów dywersji, czy terroryzmu - mówił.

Zobacz również:

Zdaniem rzecznika prezydenta, służby "przespały" pierwsze godziny po akcie dywersji
Polska

Prezydent dowiedział się za późno? "Nie było sugestii, że był to zamach"

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski
Konfederacja przeciwko wysyłaniu pieniędzy Ukrainie. Ociepa w ''Graffiti'': Pomagamy ze względu na interes PolskiPolsat NewsPolsat News

Najnowsze