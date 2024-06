Nowe informacje o Danielu Obajtku. Jest wyznaczony termin przesłuchania

Jak wyjaśnił Piotr Skiba, od sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej prokuratura otrzymała adres do korespondencji z Danielem Obajtkiem. Podkreślił, iż jest on znany śledczym, bo wcześniej nie została odebrana spod niego korespondencja. To ten sam adres, który został zgłoszony w ramach ubiegania się przez Obajtka o mandat europosła.