NIK krytycznie o repatriacji Polaków. "System okazał się niewydajny"

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że uwzględniając dotychczasowe tempo organizacji osiedlania repatriantów w Polsce (ok. 684 osoby rocznie), repatriacja czekających na nią i nią zainteresowanych 15,2 tys. osób może zająć w ocenie NIK około 22 lat.

Do takich wniosków NIK doszła po przeprowadzeniu kontroli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwie Spraw Zagranicznych , Ambasadzie RP w Kazachstanie i w dwóch ośrodkach adaptacyjnych dla repatriantów - w Pułtusku i w Środzie Wielkopolskiej. Kontrola obejmowała lata 20217-2023.

Raport NIK. Ustawa o repatriacji. Marian Banaś komentuje

Poinformował, że w budżecie państwa na lata 2017-2022 zaplanowano na repatriację blisko 350 mln zł, jednak w latach 2018-2023 stopniowo obniżano kwoty przeznaczane na ten cel. W ubiegłym roku były one niższe o 18 proc. niż zaplanowano to w ustawie budżetowej w roku 2018. W ostatecznym rozrachunku na repatriację wydano 244 mln, co stanowiło blisko 70 proc. planowanego budżetu.