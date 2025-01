Polityk Prawa i Sprawiedliwości we wtorek rano informował na swoim profilu w mediach społecznościowych, że zjawi się w siedzibie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie z interwencją poselską .

Janusz Kowalski podkreślał w sieci, że jego działanie ma związek z tym, iż WOŚP realizuje zadania publiczne w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poseł przygotował szereg pytań, jednak nie udało mu się dostać do budynku i osobiście wręczyć dokumenty Jerzemu Owsiakowi .

Janusz Kowalski z interwencją poselską. Pojawił się przed siedzibą WOŚP

- Rozpoczynam dzisiaj interwencję poselską w WOŚP po to, aby odpowiedzieć na pytania nurtujące wiele milionów polskich rodzin, a w szczególności tych, które są poszkodowane powodzią. Do fundacji zostały przekazane ogromne pieniądze na pomoc powodzianom. Wczoraj (w poniedziałek - red.) pan premier Mateusz Morawiecki był na terenach poszkodowanych. Pytania o to, kiedy nadejdzie pomoc, są jak najbardziej aktualne - mówił na konferencji prasowej przed siedzibą WOŚP Kowalski.