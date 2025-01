- Żegnamy Was bardzo serdecznie i wreszcie mogę stracić głos! Dobranoc! - krzyczał na zamknięcie niedzielnej kwesty zachrypniętym głosem jej lider Jerzy Owsiak . Wcześniej prowadzący dziękował wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym Finale i pracowali przy nim. - Już czekamy na 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - deklarował współprowadzący Bartosz Chodorowski z Fundacji WOŚP .

WOŚP zbierała w niedzielę pieniądze na zakup najnowocześniejszego sprzętu do diagnostyki i chirurgii onkologicznej oraz aparatury wykorzystywanej w leczeniu dzieci z chorobami hematologicznymi , czyli krwi i układu krwiotwórczego.

33. Finał WOŚP. Przed północą na koncie 178,5 mln zł

Jego obecność jeszcze w czwartek stała pod znakiem zapytania. Wtedy odbywała się ostatnia przed finałem konferencja prasowa poświęcona Finałowi, w której zawsze brał udział - i prowadził ją - Jerzy Owsiak . Tym razem obecność uniemożliwiła mu grypa. Jego współpracownicy zapewniali, że robi wszystko, by w niedzielę móc osobiście poprowadzić kolejną zbiórkę, jak robi to od 1993 r.

WOŚP. Na ulicach kwestowało 120 tys. wolontariuszy

Ministerstwo Sportu udostępniło fundacji - tak jak rok wcześniej - błonia Stadionu Narodowego , na którym rozstawiona została główna scena koncertowa. Wystąpili na niej w niedzielę m.in. Mery Spolsky, Sztywny Pal Azji , Nocny Kochanek . O godz. 20. rozbłysło tam Światełko do Nieba, które miało w tym roku postać laserowego pokazu.

Finał WOŚP. Jerzy Owsiak zabrał głos

Jerzy Owsiak kierował zbiórką ze studia. W telewizyjnych wejściach, w których towarzyszył mu jego wieloletni asystent, pracownik WOŚP Bartosz Chodorowski , opowiadali m.in. o działaniach fundacji, w tym o nauce pierwszej pomocy w szkołach podstawowych, z której skorzystało już kilka milionów uczniów. Na specjalnej scenie prezentowany był przykładowy sprzęt medyczny, jaki kupuje fundacja. Od początku działalności WOŚP przekazała szpitalom ponad 74,5 tys. urządzeń. Było to możliwe dzięki zebraniu od 1993 r. (wtedy odbył się pierwszy Finał) 2,3 mld zł.

Studio WOŚP wypełniali przez cały dzień wolontariusze . - Pierwszy identyfikator WOŚP otrzymałam 27 lat temu. Bardzo lubię pomagać, jeśli cokolwiek mogę zrobić dla innych, w tym przypadku zebrać pieniądze dla potrzebujących, robię to. Dzielę się dobrem - powiedziała w niedzielę PAP jedna z nich.

- Za moment pokażemy dobrym aniołom, że to moment niezwykle ciepły, serdeczny, scalający nas wszystkich. Moment, kiedy tworzymy ten kraj jako najpiękniejszy, najbardziej przytulony do naszego serca - mówił Jerzy Owsiak chwilę przed godz. 20. z kolorowej sceny na błoniach Stadionu Narodowego. Zapowiedział w ten sposób czterominutowy pokaz laserowy, czyli towarzyszące każdemu Finałowi WOŚP "Światełko do nieba". Na koncie WOŚP było już wtedy ponad 100 mln zł.