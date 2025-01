W pomoc włączyli się politycy, zarówno ci ze szczebla centralnego, jak i lokalnego. Andrzej Duda przekazał na rzecz WOŚP srebrne spinki do mankietów z onyksem i orzełkiem. Uczestnicy internetowych aukcji będą mogli wylicytować też suknię i płaszcz z garderoby pierwszej damy.

WOŚP. Premier zaprosił do kaszubskiego śniadania. Trwa aukcja

Premier Donald Tusk postawił na kaszubskie śniadanie . Zwycięzca aukcji spróbuje tradycyjnych przysmaków z miejsca pochodzenia Tuska, m.in.: jajecznicy na szprotach oraz racuchów. Następnie przewidziano wizytę w KPRM i pamiątkowe zdjęcie z członkami rządu. Za wspólne śniadanie z szefem rządu trzeba zapłacić już co najmniej 77 tys. złotych.

Szymon Hołownia zachęcił do wpłacania minimalnej kwoty (25 złotych) na WOŚP. To umożliwi dostęp do specjalnego e-booka z kulinarnymi przepisami 33 autorów, m.in. Władysława Kosiniaka-Kamysza czy szefowej PE Roberty Metsoli.