Polska Rośnie zapora na granicy. "Służby białoruskie próbują ją uszkodzić"

"Kolejnych 39 cudzoziemców próbowało dostać się nielegalnie do Polski z Białorusi" - podała Straż Graniczna. Wśród migrantów byli między innymi obywatele Indii i Kuby.

SG przekazała na Twitterze, że we wtorek i środę odnotowano dwie próby tzw. siłowego przekroczenia granicy na terenie działania Placówki Straży Granicznej Dubicze Cerkiewne.

We wtorek - jak poinformowała Straż Graniczna - granicę próbowała tak sforsować 28-osobowa grupa, a w środę 19-osobowa.

"Służby białoruskie przerzucały drewnianą kładkę i atakowały kamieniami" - wskazano.

Granica. Przecinana concertina, w ruch poszły kamienie

Podlaski Oddział SG podał w środę w komunikacie, że wtorkowa siłowa próba forsowania granicy w rejonie Dubicz Cerkiewnych miała miejsce po południu. 28-osobowa grupa osób przecięła concertinę i po przerzuconej kładce próbowała przedostać się przez granicę. "Polskie służby skutecznie uniemożliwiły takie działanie" - podał POSG.

Druga siłowa próba miała miejsce ok. godz. 4 rano w środę. "(...) 19 migrantów przy wsparciu białoruskich żołnierzy próbowało zniszczyć tymczasowe zabezpieczenia granicy i atakowało polskie służby kamieniami. W trakcie tego zdarzenia nikt nie ucierpiał. Wszystkie osoby zostały ujęte" - podała podlaska SG.

POSG poinformował także, że próby nielegalnego przekraczania granicy miały także miejsce na terenie działania Placówek SG w Narewce, Nowym Dworze i Czeremsze. "Zatrzymywani to obywatele Turcji, Kuby, Iraku, Syrii i Afganistanu" - podano w komunikacie.

Zapora na granicy

Trwa budowa zapory chroniącej granicę. Rzecznik SG por. Anna Michalska informowała w ostatnich dniach, że budowa idzie zgodnie z planem, a plan zakłada, że budowa zakończy się do 30 czerwca 2022 r. Takie deklaracje składają wykonawcy.

Do 30 czerwca obowiązuje czasowy zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Zakaz jest wprowadzony rozporządzeniem MSWiA. Taki zakaz obowiązywał także wcześniej od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022r. Od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.