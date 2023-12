Jakub Stefaniak walczył o elekcję do niższej izby parlamentu z tej samej wschodniej listy, co Krzysztof Hetman. Jednak 1 849 głosów nie zapewniło mu miejsca przy Wiejskiej. W przeszłości był dziennikarzem oddziału TVP w Lublinie, z którego trafił do warszawskiej centrali. Później prezentował informacje na antenie TVP Info.