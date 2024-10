Instytut Oceanologii PAN o swoim trudnym położeniu poinformował we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Wszystko przez decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Chodzi o finansowanie statku "Oceania", który jako jedyny jest przystosowany do prowadzenia badań poza Morzem Bałtyckim . "Trudno nam pojąć decyzję polskiego rządu, który po 35 latach dobrej roboty odcina kluczowe źródło finasowania dla tej jednostki" - napisano.

Jak podkreślono, pieniądze z budżetu państwa są potrzebne na utrzymanie statku. "Dzięki Oceanii do Polski trafiają pieniądze na badania oceanograficzne z UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i bilateralnych umów - średnio to kilka milionów złotych roczne - ale to pieniądze na badania a nie na utrzymanie statku" - wskazano.