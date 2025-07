Nieprzejezdne drogi i zalania. Załamanie pogody już daje się we znaki

Na śląsku mamy do czynienia z pierwszymi skutkami burz, które od nocy przetaczają się nad Polską. W Rudzie Śląskiej strażacy wypompowują wodę z drogi pod wiaduktem, a bielscy strażacy zabezpieczają workami najbardziej zagrożone miejsca. Z kolei w powiecie cieszyńskim ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Prognozowana suma opadów do czwartkowego przedpołudnia może wynieść od 90 mm do 140 mm, a miejscami około 170 mm.