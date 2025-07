Prognoza opadów na najbliższą dobę, czyli od godz. 6:00 we wtorek do godz. 6:00 w środę wynosi na południu do 120 litrów wody na metr kwadratowy, choć miejscami opady mogą sięgnąć 140 litrów - poinformował na konferencji prasowej dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju (CMOK).