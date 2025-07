Stolica Polski znalazła się w strefie alertów pogodowych IMGW trzeciego stopnia związanych z intensywnymi opadami deszczu. Synoptycy ostrzegają, że we wtorek w wielu miejscach kraju, w tym w Warszawie, może spaść od 80 do 100 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami do 140 litrów. Są to jednak tylko prognozy, więc sytuacja może się jeszcze zmienić.