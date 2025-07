Siemoniak wskazał również, że wyznaczono "godzinę zero", kiedy można spodziewać się "ciągłego deszczu". Podano, że jest to godzina. 20. - Skala zagrożeń obejmuje mniej więcej połowę terytorium kraju, ale natura tych zdarzeń - jak mówią nasi partnerzy, odpowiedzialni za meteorologię - jest taka, że nie sposób do końca przewidzieć, gdzie, co może się wydarzyć (...). Monitorujemy przybory wody w rzekach - powiedział szef MSWiA.