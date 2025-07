Niż genueński kroczy przez Europę. Burze sieją spustoszenie

Zamknięte lotnisko, zerwane dachy, powalone drzewa, lokalne powodzie i stany alarmowe w wielu miejscach. To skutek wędrówki rozległego niżu genueńskiego Gabriel z południa na północ Europy. Zanim dotrze do Polski, ten system intensywnych ulew i gwałtownych burz dokonał wielu zniszczeń we Włoszech, na Węgrzech i Słowacji. Miejscami podmuchy wiatru przekraczały 130 km/h.