Władze Rygi wzywają mieszkańców do sprzątania piwnic w celu dostosowania ich do tworzenia schronów .

"Podczas Wielkiego Sprzątania, które odbędzie się 27 kwietnia , Rada miasta Rygi uprzątnie piwnice kilku budynków miejskich i zaprosi mieszkańców do pracy w swoich piwnicach w celu dostosowania ich do wymogów obrony cywilnej " - przekazano w komunikacie.

Łotwa przygotowuje schrony. Mieszkańcy mają uprzątnąć piwnice

Jedna z piwnic, którą miasto planuje uporządkować, znajduje się w szkole średniej nr 49. "Będzie można zwiedzić piwnice budynku, a samorządowcy przedstawią zalecenia dotyczące prawidłowego przystosowania pomieszczeń do tworzenia schronów" - przekazano.

Łotwa to niejedyny kraj, który w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji postanowił przygotować podziemne schronienia. Na podobny krok po odnalezieniu szczątków rosyjskiego bezzałogowca zdecydowała się również Rumunia .

Schrony w Polsce w bardzo złym stanie technicznym

Z kolei w Polsce z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że duża część schronów jest w bardzo złym stanie technicznym . - Bardzo często są to zniszczone, zagrzybione piwnice, okresowo zalewane przez wodę, najczęściej to obiekty pozbawione wyposażenia ochronnego - mówił w rozmowie z Interią ekspert ds. budownictwa ochronnego Aleksander Fiedorek.

- Według raportu NIK od dwóch do 15 proc. obywateli znajdzie miejsce w schronach. Ale nie jest tak, że mamy fizycznie zdolność do ochrony od dwóch do 15 proc. populacji w warunkach takich, jakie dają np. schrony w Finlandii. Ponad 60 proc. budowli ochronnych w Polsce w praktyce nie pełni żadnej funkcji ochronnej - wyjaśnił.