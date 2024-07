Ignorują znaki, prognozy pogody, alerty, a nawet... mapy, przez co często nie wiedzą, gdzie idą. W polskich górach nie brakuje nieprzygotowanych do wędrówek turystów, co przekłada się na niepokojące statystyki działań GOPR. - Śmiecenie czy nadużywanie alkoholu podczas wycieczki to niestety norma - mówi w rozmowie z Interią Kinga Sołtys z Tatra Life.