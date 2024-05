Lokalnie na Podlasiu odnotowano już pierwsze wyładowania - informuje informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie są to jednak zbyt silne burze. W ich trakcie suma opadów sięga około 5 mm na godzinę, zaś porywy wiatru nie przekraczają prędkości 50 km/h. Specjaliści ostrzegają jednak, że to nie koniec i najgorsze być może dopiero przed nami .

Gdzie jest burza? Zagrzmi na południu

W związku z burzami obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowej części Polski. Od godz. 15:00 w poniedziałek do godz. 1:00 we wtorek prognozowane są burze, które mogą przynieść silne, sięgające 30 mm opady, a także wiatr osiągający w porywach prędkość do 70 km/h. Miejscami w trakcie burz może też padać grad.