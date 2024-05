Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm, a także porywy wiatru do 70 km/godz. Możliwe są również opady gradu. Ostrzeżenia zostały wydane dla województw :

Burze nad Polską. Jaka pogoda w poniedziałek?

Temperatura maksymalna od 16 stopni C. na północy do 24 stopni na południu, tylko nad morzem około 12 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami będzie porywisty, w czasie burz w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Bieszczadach porywy wiatru do 70 km/h.