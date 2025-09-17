W środę rano 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu poinformowała o śmierci szefa swojego sztabu - podpułkownika Konrada Barnasia.

Jednostka przekazała, że wojskowy zmarł 12 września w wieku 45 lat.

Uroczystości pogrzebowe oficera odbędą się w piątek o godz. 14 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej.

"Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej" - napisali koledzy z jednostki, żegnając podpułkownika.

Kim był ppłk. Konrad Barnaś?

Ppłk. Konrad Barnaś w 2011 roku brał udział udział w misji w Afganistanie jako Dowódca Klucza BSR w Grupie Rozpoznawczej Polskich Sił Zadaniowych.

Wojskowy był także spadochroniarzem oraz szefem sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Jednostka im. gen. bryg. pil. Jerzego Piłata powstała 1 stycznia 2016 roku. Jest jednostką wojskową Sił Powietrznych podporządkowaną Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

"Baza gromadzi, analizuje i prowadzi interpretację pozyskanych informacji rozpoznawczo - wywiadowczych oraz ich transmisję i dystrybucję do decydentów polityczno - wojskowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego" - czytamy na stronie jednostki.

Jak dodano, baz "zabezpiecza funkcjonowanie lotniska na potrzeby realizacji zadań przez lotnictwo Sił Zbrojnych RP i NATO" oraz "utrzymuje w ciągłości zdolności wydzielone siły i środki do udziału w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych oraz innych działań w ramach zobowiązań sojuszniczych".

"Wydarzenia": "Czyśćcie maszyny i drogi". Burmistrz apeluje do rolników Polsat News