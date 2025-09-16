Tragedia na motocyklowym szlaku. Nie żyje ks. Stanisław Chmielewski

Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 79 w okolicach Sandomierza. Kierująca samochodem wymusiła pierszeństwo na prawidłowo jadącym motocykliście. Jednośladem poruszał się ksiądz Stanisław Chmielewski z Diecezji Sandomierskiej. Zmarł w szpitalu kilka godzin po wypadku.

Ksiądz kanonik Stanisław Chmielewski miał 62 lata. Od 2020 roku był proboszczem parafii od wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu. 

Duchowny był diecezjalnym duszpasterzem strażaków. Uwielbiał też jeździć na motocyklu.

Lokalne media przekazały, że do tragicznego wypadku doszło 15 września około godziny 17.00 na drodze krajowej numer 79 w Sośniczanach w powiecie sandomierskim.

Z informacji przekazanej przez służby wynika, że ksiądz poruszał się prawidłowo, gdy kierująca samochodem kobieta, jadąca z przeciwległego pasa, wykonała niespodziewany manewr.

    - Kierująca osobowym fordem trzeźwa 44-latka poruszająca się od Sandomierza w kierunku Łoniowa podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu z przeciwnego kierunku 62-letniemu motocykliście - wyjaśnia cytowana przez echodnia.eu Iwona Paluch, rzeczniczka prasowa sandomierskiej policji.

    - Doszło do zderzenia, motocyklista w stanie zagrażającym zdrowiu i życiu został zabrany do szpitala - dodała funkcjonariuszka.

    Niestety, kilka godzin później okazało się, że duchowny zmarł mimo wysiłków lekarzy i ratowników medycznych.

    Zgon nastąpił około 21.00. Informacje o śmierci księdza potwierdziła Diecezja Sandomierska.

