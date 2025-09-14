Konferencja Episkopatu Polski poinformowała w niedzielę, że w wieku 87 zmarł biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz.

Odejście duchownego skomentował w mediach społecznościowych poseł PiS Jacek Sasin.

"Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość - odszedł biskup Antoni Pacyfik Dydycz, człowiek wielkiej mądrości i pokory" - napisał polityk.

Dodał, że z każdej rozmowy z biskupem "wynosił lekcje, które pozostaną z nim na całe życie". "Spoczywaj w pokoju. Składam szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim" - przekazał Sasin.

Nie żyje bp Antoni Pacyfik Dydycz. Kim był duchowny?

Bp Antoni Pacyfik Dydycz urodził się w Serpelicach 24 sierpnia 1938 roku. W latach 1976-1982 pełnił funkcję prowincjała Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W tym czasie był również przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Męskich i Żeńskich Zakonów i Zgromadzeń Franciszkańskich (1978-1982).

20 czerwca 1994 roku został biskupem drohiczyńskim. Święcenia biskupie - z rąk abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza Apostolskiego w Polsce - otrzymał 10 lipca 1994 roku.

Jego zawołaniem biskupim były słowa "Populus Tuus - hereditas Tua" (Lud Twój - dziedzictwem Twoim). Biskup był także przewodniczącym Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie w ramach Konferencji Episkopatu Polski.

Zmarł bp Antoni Pacyfik Dydycz. Komunikat Kurii diecezjalnej w Drohiczynie

W 2008 roku prezydent RP Lech Kaczyński nadał biskupowi Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Został również laureatem Nagrody Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego za rok 2012. W 2023 roku otrzymał medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas".

"Powierzajmy Miłosierdziu Bożemu duszę śp. bp. Antoniego Dydycza, wypraszając Mu łaskę życia wiecznego" - napisano w komunikacie Kurii diecezjalnej w Drohiczynie.

Serwis Vatican News podkreślił, że bp Antoni Dydycz był niezwykle zasłużony dla Kościoła.

Jednym z jego osiągnięć było przygotowanie wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Drohiczynie w 1999 roku. W 2013 roku papież Franciszek skierował do niego list, z okazji 50-lecia posługi kapłańskiej, wspominając jego książkę "Trzy miłości. Kościół-Ojczyzna-Rodzina".

Alarmy i alerty przeciwlotnicze. Wolski: Wyraz "bipolarki" państwa Polsat News Polsat News