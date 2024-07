Nie tylko burze i deszcz. Pomarańczowy alert dla kilku regionów

Gdzie jest burza? Wydano ostrzeżenia

Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 18 stopni w centrum, do 21 stopni Celsjusza na południu kraju . Wiatr będzie słaby zmienny, jedynie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chwilami porywisty, przeważnie z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km/h.

W pogodzie może pojawić się jednak zamieszanie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami i opadami deszczu dla województwa łódzkiego (obowiązuje od godz. 2:00 do godz. 11:00 w niedzielę), opolskiego, części woj. dolnośląskiego (od godz. 22:00 do 5:00).

Prognoza pogody. Niedziela pod znakiem upału. Wskazano region

Termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza nad morzem do około 22 stopni w centrum i na zachodzie, z kolei 32 stopnie będzie można odnotować na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie do 60 km/h, w centrum do 70 km/h, na wschodzie i w Sudetach do 80 km/h, w Tatrach do 90 km/h, zachodni i północno-zachodni. Porywy czasie burz wyniosą do 75 km/h.