Szalona pogoda w Polsce. Ogromne różnice temperatur

"Temperatura od 22 stopni Celsjusza, 24 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 30 stopni Celsjusza w centrum oraz na południu. Wiatr słaby, na ogół z kierunków południowych" - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe są lokalne burze.

Pogoda. Alerty przed upałami w części kraju

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 stopni Celsjusza do 33 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 18 stopni Celsjusza do 21 stopni Celsjusza - podano. Alerty te obowiązują od godz. 12 w sobotę do godz. 17 w niedzielę.