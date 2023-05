Nagła zmiana pogody. Będzie chłodniej, spadną "brudne deszcze"

Oprac.: Wiktor Kazanecki Polska

Przelotny deszcz, który spadnie we wtorek, to zapowiedź załamania pogody, które czeka nas od środy. Temperatura obniży się do nawet 6-7 stopni. Spodziewane są również obfite opady, w tym tzw. brudnego deszczu - zmieszanego z saharyjskim pyłem. Synoptycy nie wykluczają, że zmierzymy się ze skutkami podtopień i błyskawicznych powodzi.

Zdjęcie Aura pogorszy się na dwa dni, co odczują m.in. mieszkańcy Warszawy / Beata Zawrzel / Reporter