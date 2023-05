Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 14 st. C do 17 st. C, najcieplej na Suwalszczyźnie do 22 st. C. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich około 12 st. C. Wiatr na wschodzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni. Nad morzem wystąp wiatr umiarkowany w porywach do 55 km/h; na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się. W górach i podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie



W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Zanikające przelotne opady deszczu. Na południu zamglenia i lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8 st. C do 12 st. C, w rejonach podgórskich miejscami chłodniej 5 st. C, 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie oraz nad morzem początkowo porywisty, z kierunków południowych i zachodnich.

Warszawa: Prognoza pogody na 15 maja

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże i opady deszczu, pod wieczór zanikające. Miejscami prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni. Jak podaje serwis twojapogoda.pl mogą wystąpić burze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i początkowo spadnie, a później zacznie wzrastać.