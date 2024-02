Już we wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informował, że mamy do czynienia z "niżową pogodą z dużym zachmurzeniem, opadami deszczu i porywami wiatru". Jak wówczas wskazano, " niekorzystnie wpływa ona na organizm człowieka " .

Pogoda w Polsce. Będzie mokro i ślisko

Według najnowszej prognozy pogody w Sudetach mowa o porywach wiatru do 70 km/h.

Pogoda. Silny wiatr i nadciągający klin wyżowy

A co czeka nas w środę? Pogoda szykuje nam kolejną porcję opadów deszczu i zachmurzenia. W szczytowych partiach gór spadnie również śnieg. Szans na przejaśnienie nie będzie wiele, spodziewać się ich mogą jedynie mieszkańcy zachodniej części kraju.

W ciągu dnia termometry wskażą od 4 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie aż do 11 stopni na zachodzie. Wiatr - szczególnie nad morzem - okresami będzie dość silny. Ponownie najtrudniejsza sytuacja będzie w Sudetach - tam porywy osiągną prędkość do 75 km/h oraz w Tatrach - do 55 km/h.