Pogoda w Polsce zmienia się z godziny na godzinę. Jak informuje IMiGW, przeważająca część kontynentu pozostaje w zasięgu niżu znad Skandynawii, w strefie oddziaływania układu frontów atmosferycznych. Jedynie na południu Europy dominują wyże znad Bałkanów i Hiszpanii.

Polska jest w zasięgu wspomnianego niżu, a we wschodniej części kraju zaznacza się front okluzji. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Kiedy nadejdzie zmiana pogody? Sprawdź najlepsze prognozy w serwisie Interii

Niebezpiecznie w pogodzie. Wichury nawet do 160 km/h

Według najnowszej prognozy pogody w środę zachmurzenie będzie duże. Miejscami wystąpią opady deszczu, na północnym wschodzie i wschodzie oraz lokalnie na południu miejscami deszcz ze śniegiem lub mokry śnieg. Prognozowana wysokość opadu we wschodniej połowie kraju wyniesie do 10 mm na obszarach podgórskich i w Karpatach do 15 mm. W Karpatach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm.

Na południu Polski opady przejściowo mogą marznąć, powodując gołoledź. Lokalnie, szczególnie na zachodzie i w centrum, możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie, około 8 stopni na wschodzie i częściowo w centrum do 12 stopni Celsjusza na zachodzie. Nieco chłodniej będzie tylko na Podkarpaciu, tam około 1 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w zachodniej połowie kraju okresami silny od 30 km/h do 45 km/h, na wschodzie w porywach do 70 km/h, w centrum do 80 km/h, a na zachodzie do 90 km/h, w czasie burz na zachodzie możliwe porywy wiatru do 100 km/h.

Nad morzem wiatr okresami będzie dość silny i silny, od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h, wysoko w Karpatach porywy wiatru do 115 km/h, w Sudetach do 160 km/h. W górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda. Wichury uderzą w Polskę. Alerty IMGW

Co więcej, w zwiąku z niebezpieczną pogodą IMGW wydało szereg ostrzeżeń niemal dla całej Polski. Alert drugiego stopnia przed silnym wiatrem dotyczy woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i części woj. kujawsko-pomorskiego. W pozostałej części kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Wydano także alert pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla południowej części woj. podkarpackiego. Ostrzeżenie przed roztopami obowiązuje dla północno-wschodniej części Polski.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!