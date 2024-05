Sędzia zbiegł na Białoruś. "Takich Szmydtów może być więcej"

Na jaw wychodzą nowe fakty w sprawie ucieczki na Białoruś sędziego Tomasz Szmydta zaangażowanego w hejterską działalność grupy "Kasta". - On ma poważne problemy finansowe. Osoba w takim wieku powinna mieć coś zaoszczędzone, a on zarabiając kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie ma majątku, a same długi - powiedział w RMF FM były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Według prawnika takich osób w wymiarze sprawiedliwości ma być więcej.