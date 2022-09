Morawiecki o eksplozjach obok Nord Stream 1 i 2: Dziwny zbieg okoliczności

- Najprawdopodobniej jest to sygnał ze strony Rosji, coś bardzo niepokojącego, co pokazuje, do jakich środków potrafią uciekać się Rosjanie, aby zdestabilizować jeszcze bardziej Europę - dodał szef rządu w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info.

Premier podkreślił, że Baltic Pipe jest zakończeniem epoki zależności od gazu rosyjskiego.

- To także gazociąg bezpieczeństwa, suwerenności i wolności, nie tylko dla Polski, bo w przyszłości możemy być dostarczycielem tego bezpieczeństwa dla innych - stwierdził.

- W ciągu ostatnich 30 lat nie było bardziej skomplikowanego, trudnego i wielowątkowego projektu niż ten. Zakończył się w budżecie i o czasie, co potwierdza naszą skuteczność i sprawczość - dodał.

Eksplozje na Bałtyku

Szwedzka Narodowa Sieć Sejsmologiczna (SNSN) poinformowała we wtorek, że dzień wcześniej zarejestrowała dwie silne podwodne eksplozje na obszarach, gdzie stwierdzono wyciek z gazociągów Nord Stream 1 i 2. Jeden z wybuchów miał magnitudę 2,3 i został zarejestrowany w 30 stacjach pomiarowych w południowej Szwecji.

Według naukowców pierwszy wybuch odnotowano w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 2:03, a drugi w poniedziałek wieczorem o godz. 19:04.

Szwedzka Administracja Morska opublikowała ostrzeżenia dla żeglugi o zagrożeniu spowodowanym wyciekiem gazu w poniedziałek o godz. 13:52, a następnie o godz. 20:41. We wtorek szwedzka policja wszczęła śledztwo w związku z możliwością wystąpienia sabotażu na obszarze szwedzkiej wyłącznej strefy ekonomicznej, przez którą przebiega gazociąg. W sprawę zaangażowane są służby specjalne SAPO oraz siły zbrojne.

Premier: Kończy się era dominacji rosyjskiej w sferze gazu

Mateusz Morawiecki we wtorek brał udział w uroczystości otwarcia gazociągu Baltic Pipe w Budnie (woj. zachodniopomorskie). Uczestniczyli w niej także m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Danii Mette Frederiksen, minister do spraw Ropy Naftowej i Energii Norwegii Terje Aasland oraz szefowa unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Energii Ditte Juul Jorgensen.

- Dziś możemy to rzec z pełnym przekonaniem - kończy się era dominacji rosyjskiej w sferze gazu. Era, która była znaczona szantażem, groźbami, wymuszeniami - mówił premier.

- Rozpoczynamy nową epokę. Epokę suwerenności energetycznej, wolności energetycznej i zwiększonego bezpieczeństwa - energetycznego, ale także bezpieczeństwa w szerszym rozumieniu tego słowa - dodał.

Gazociąg Baltic Pipe ma tworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jego uruchomienie zaplanowano na 1 października 2022 roku. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.