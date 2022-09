Jerzy Buzek złożył niespodziewane gratulacje. "Dziękuję za niezłomność"

W piątek w 46. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników (KOR) prezydent Andrzej Duda odznaczył najwyższym odznaczeniem państwowym Piotra Naimskiego, a także współzałożycieli Antoniego Macierewicza i Mirosława Chojeckiego.

- Dziękuję Polsce za uznanie tego, co robiłem przez 50 lat, dziękuję za uznanie tego, co było wiele lat temu, ale bardzo dziękuję za to, co było w ciągu ostatnich prawie siedmiu lat - powiedział Piotr Naimski.

Jerzy Buzek: Piotrze, dziękuję za...

Do wręczenia nagrody Naimskiemu za pośrednictwem Twittera odniósł się Jerzy Buzek. Były premier zaznaczył, że bez Naimskiego nie powstałby gazociąg bałtycki.

"We wtorek ruszy Baltic Pipe. To zwieńczenie koncepcji mojego rządu uniezależnienia się od dostaw z Gazprom i połączenia się z szelfem norweskim. Ten projekt nie powstałby bez Piotra Naimskiego. Piotrze, dziękuję Ci za niezłomność i gratuluję otrzymanego Orderu Orła Białego!" - napisał Jerzy Buzek.

Wpis byłego premiera jest zaskoczeniem - opozycja w kontekście odznaczeń Dudy krytykuje nagrodzenie Antoniego Macierewicza, a w związku z działaniami partii rządzącej podjętymi w ramach bezpieczeństwa energetycznego ocenia je jako niewystarczające.

Dymisja Piotra Naimskiego

Piotr Naimski przez siedem lat był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Polityk 20 lipca 2022 został został odwołany.

Po zdymisjonowaniu Piotr Naimski wydał oświadczenie. "Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i 'wszystko blokuję'" - napisał. Przy okazji odniósł się do gazociągu Baltic Pipe.

"Baltic Pipe, który został zbudowany przez nadzorowany przeze mnie z ramienia Skarbu Państwa Gaz-System, będzie oddany do eksploatacji w październiku, a uroczystość z tym związania odbędzie się 27 września w szczecińskiej filharmonii" - napisał wówczas.