Jan Kapela - kontrowersyjny działacz lewicowy, a także niedawny debiutant gal freakfightowych - otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pisanie piosenek. Przez dziesięć kolejnych miesięcy ma on dostawać po sześć tysięcy złotych (łącznie 60 tys. - red.) za swoją twórczość.

O tę kwestię na czwartkowej konferencji prasowej została zapytana Barbara Nowacka, jednak na wstępie swojej wypowiedzi nawiązała do "sportowego" odcinka działalności Kapeli.

- Ministerstwo edukacji ma też w swoim zakresie działania na rzecz młodzieży. Freak fighty to jedna z gorszych rzeczy, która się wydarza w przestrzeni publicznej. Cały patostreaming, jest wielkim problemem współczesności i mam nadzieję, że pani ministra kultury przemyśli sprawę , ponieważ wspieranie pośrednio patostreamingu budzi moje poważne zaniepokojenie - powiedziała szefowa MEN.

Kapela kończy z freak fightami. "Zarobiłem wystarczająco"

Jan Kapela w sieci ujawnił, że jego zwycięski projekt zakłada stworzenie piosenek do musicalu poświęconego historii zakazu aborcji w Polsce. Premierę zaplanowano na 2026 rok.

Lewicowy aktywista dodał, że zakończył swoje występy we freak fightach, gdyż "zarobił wystarczająco, a to nie jest jego świat". Obecnie ma skupiać się na "pisaniu i realizacji stypendium". Jednocześnie zapowiedział kroki prawne wobec polityków krytykujących go w sieci.