- Należy stworzyć przepisy, które ograniczą możliwość oglądania przez dzieci i młodzieży gali freak fight - oznajmiła przewodnicząca sejmowej Komisji do spraw dzieci i młodzieży Monika Rosa po posiedzeniu na temat bezpieczeństwa w sieci. Wiceministrowie cyfryzacji i sportu zapowiedzieli równoległe prace nad zmianami w prawie, które umożliwią ograniczenie dostępu dla nieletnich do patologicznych walk. Działania Sejmu w tej kwestii to efekt nagłośnienia sprawy przez Interię i Polsat News.