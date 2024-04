Wielkanocne świętowanie dobiega końca, a to niejednokrotnie wiąże się z zalegającymi w lodówce resztkami jedzenia. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie apeluje i przypomina, gdzie wyrzucić pozostałości potraw, aby nie wyrządzić przy tym kłopotów z kanalizacją.

- Mieszkańcy dzwonią do nas z różnymi problemami. Musimy wykazać się czujnością i efektywnością. Robimy gradację ważności i rozdysponowujemy osoby z poszczególnych działów, a niejednokrotnie doradzamy dzwoniącemu, jeśli problem nie dotyczy ZWiK-u. Nie zostawiamy nikogo bez pomocy niezależnie od dnia tygodnia czy godziny - mówił dyspozytor ZWiK Przemysław Bartoń.

Awarie występują niemal każdego dnia, nie inaczej jest również w okresie świątecznym. "Sytuacje losowe to jedno, ale zdarza się, że to Szczecinianie są sprawcami własnych problemów" - czytamy w komunikacie.

- W okresie świąt mamy więcej zgłoszeń dotyczących niedrożnych kanalizacji . Jest to związane ze świątecznym gotowaniem. Do toalet wrzucamy resztki jedzenia i inne rzeczy, które nie powinny tam trafić - mówi Ewelina Piotrowicz-Wrona, kierownik Centralnej Dyspozytorni.

Jednocześnie tłumaczy, aby pamiętać, że "działając w ten sposób narażamy się nie tylko na awarię czy zatkanie naszej sieci kanalizacyjnej, ale także dokarmiamy szczury". Zamiast wyrzucać jedzenie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie przypomina, że warto podzielić się nim z innymi osobami, przekazując je do jadłodzielni. "Wyrzucanie sałatek czy wylewanie zupy do toalety to najgorsze rozwiązanie" - podkreślono w apelu.