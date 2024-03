Ponad miliard posiłków dziennie trafiało do śmieci w 2022 roku - wynika z raportu agendy ONZ. Tak wielkie marnotrawstwo wywiera ogromny wpływ między innymi na nasz klimat. Gdyby marnowanie jedzenia było państwem, to pod względem emisji gazów cieplarnianych wyprzedziłyby go tylko USA i Chiny.