Premier zapewnił, że Binjamin Netanjahu nie zostanie aresztowany, gdy przyleci do Polski. - To co odczytałem jest jednoznaczne i jasne - stwierdził Donald Tusk. To odpowiedź na inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy, który poprosił szefa rządu o "zagwarantowanie niezakłóconego pobytu na terytorium naszego kraju" dla premiera Izraela Binjamina Netanjahu, podczas obchodów 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu KL Auschwitz.