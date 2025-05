Śledztwo w sprawie RARS trwa od grudnia 2023 r. Dotyczy ono między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników agencji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Do nieprawidłowości miało dochodzić od lutego 2021 r. do listopada 2023 r. Chodzi m.in. o zakup maseczek chirurgicznych. Procedura zakupowa zdaniem prokuratury była tak zorganizowana, że prowadziła do działania "na szkodę interesu publicznego".

Podstawą do wszczęcia dochodzenia były niejawne materiały zgromadzone przez CBA, a także zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Kluczową postacią w sprawie jest Paweł S., twórca marki "Red is Bad". Zdaniem śledczych otrzymał on w ciągu trzech lat zamówienia na pół miliarda złotych i miało się to dziać bez organizowania przetargów.