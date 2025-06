"W imieniu pani Magdaleny, mamy Leny i zmarłego Oskara, złożyłam w dniu dzisiejszym do sądu rodzinnego wniosek o pilne uchylenie postanowienia o umieszczeniu niespełna 3-letniej dziewczynki w pieczy zastępczej " - poinformowała reprezentująca Magdalenę W. adwokat Magdalena Majkowska.

"Skoro mama wyszła z więzienia, to dziecko powinno jak najszybciej do niej wrócić. Dość już dramatów w tej rodzinie " - dodała.

Głos w sprawie zabrała również sama Magdalena W. - Podejmę kroki prawne, by odzyskać dziecko, ponieważ mam 3-letnią Lenę i na pewnonie zostawię tak śmierci mojego syna Oskara. Moim zdaniem ta osoba, która zajmowała się w tamtym momencie moim synem, powinna trafić do aresztu śledczego, do jakiegoś zakładu karnego o zaostrzonym rygorze - stwierdziła w Telewizji wPolsce24.