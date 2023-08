Mateusz Morawiecki wysłał zaproszenie do Manfreda Webera. Jest odpowiedź

Premier Mateusz Morawiecki udostępnił treść listu, jaki wysłał do niemieckiego polityka Manfreda Webera. Szef polskiego rządu zaprosił przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej do debaty w dniu 2 października. "Jeśli Niemcy otwarcie przyznają, że chcą ingerować w polskie wybory parlamentarne, to kwestia ta wymaga publicznej dyskusji" - napisał Morawiecki. Jak informują zagraniczne media, Manfred Weber odmówił debaty z szefem polskiego rządu.