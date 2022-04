Mateusz Morawiecki: Mamy zabezpieczone dostawy gazu z różnych źródeł

W środę od godz. 8 czasu polskiego rosyjski Gazprom całkowicie wstrzymał dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Spółka informowała, że powodem jest odrzucenie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) płatności za gaz w rublach.

Tematowi dostaw gazu najnowszy odcinek podcastu poświęcił premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił m.in., iż obecnie w Europie dokonuje się "olbrzymi postęp technologiczny, który prędzej czy później doprowadzi do tego, że rosyjski gaz i rosyjska ropa przestaną mieć znaczenie". - Rosja miała przed sobą dwie drogi - albo wybrać modernizację i rozwój, normalną współpracę z innymi państwami, albo trzymać się kurczowo starych rozwiązań. I niestety wybrała tę drugą drogę - stwierdził premier.

Reklama

"Droga suwerenności energetycznej"

Jak dodał, prezydent Rosji Władimir Putin "jasno pokazał Europie, że nawet nie zamierza rywalizować z nią ekonomicznie, a o swoje interesy zadba przy użyciu czołgów i rakiet". - I dziś stoimy przed wyborem - albo ulegniemy temu szantażowi, albo wreszcie wybijmy się na niepodległość od rosyjskich węglowodorów - podkreślił.

Według niego, "Polska pod rządzami Prawa i Sprawiedliwości wybrała drogę suwerenności energetycznej już dawno temu". - Dlatego dziś odcięcie gazu przez Rosję nie jest dla nas poważnym zagrożeniem. Mamy nie tylko odpowiednie zapasy, ale przede wszystkim od lat zabezpieczone dostawy z różnych źródeł - zapewnił szef rządu.

Jego zdaniem, w tej sprawie "cichym bohaterem" jest pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, który - jak mówił premier - "od początku pilotował polską dywersyfikację dostaw węglowodorów". - To nie jest wdzięczna praca - to wysiłek obliczony na lata - pełne żmudnych negocjacji, ustaleń, spełniania norm środowiskowych, parametrów technicznych, wreszcie samej budowy - dodał.

Mateusz Morawiecki: Czuję ulgę i zadowolenie

Na dywersyfikację źródeł dostaw surowców energetycznych - przypomniał - składa się m.in. gazoport w Świnoujściu, interkonektory gazowe łączące Polskę z sąsiednimi krajami oraz rozbudowany w ostatnich latach Naftoport w Gdańsku. Pod koniec tego roku ukończony ma zostać z kolei gazociąg Baltic Pipe; budowany jest ponadto pływający terminal LNG w Gdańsku.

- Dzięki tym wszystkim inwestycjom polskie rodziny i polskie firmy mogą dziś spać spokojnie - ciepło w polskich domach czy gaz w kuchenkach nie zależą od kaprysów Kremla. Są w oczywisty sposób zabezpieczane przez nasze państwo - państwo sprawne i sprawcze, na które Polacy mogą liczyć - zaznaczył Morawiecki.

W jego ocenie, "Polska jest na końcu drogi, na którą wielu naszych unijnych partnerów dopiero teraz wkracza". - Nie ukrywam, że czuję ulgę i zadowolenie widząc, jak ziściły się nasze długoletnie dążenia i strategiczne przewidywania - powiedział premier.

Gazociąg Baltic Pipe ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System. Według planów ma zacząć działać 1 października 2022 r.