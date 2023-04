Zdjęcie Droga S7 zostanie oddana jeszcze przed majówką. /Krzysztof Nalewajko/ GDDKiA /facebook.com Spis treści: 01 Planowane otwarcie S7. Kiedy nowe połączenie?

02 S7. Nowe połączenie południa Polski ze stolicą

03 Otwarcie S7. Jaka prędkość na nowym fragmencie?

04 Otwarcie S7. Nowe możliwości

Planowane otwarcie S7. Kiedy nowe połączenie?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że trwają ostatnie prace wykończeniowe na środkowym odcinku trasy S7 niedaleko Warszawy między stolicą a Grójcem. Liczący prawie 15 kilometrów odcinek, w końcu zostanie oddany do ruchu. Planowane udostępnienie fragmentu S7 kierowcom uzależnione jest od finału robót wykończeniowych i prac porządkowych, jednak wszystko wskazuje na to, że zostaną one zakończone jeszcze przed majówką.

Budowa nowej drogi w systemie projektuj i buduj rozpoczęła się w 2017 roku. Jednak w trakcie musiał zostać zmieniony wykonawca, bowiem pierwsza firma, która podpisała kontrakt nie realizowała zobowiązań. Z tego powodu w 2020 roku został ogłoszony przetarg na dokończenie prac, a w 2021 roku GDDKiA podpisała umowę z nową firmą, która podjęła się dokończenia robót na drodze ekspresowej S7.

Remontowana droga S7 to w sumie około 30 kilometrów od Warszawy do Grójca. Projekt został podzielony na trzy odcinki:

Warszawa Lotnisko - Lesznowola (oddana do ruchu 30 sierpnia 2022 r.);

Lesznowola - Tarczyn Północny ;

; Tarczyn Północny - początek obwodnicy Grójca (oddana do ruchu w grudniu 2020 r.).

S7. Nowe połączenie południa Polski ze stolicą

Odcinek, który czeka na oddanie do ruchu to fragment Lesznowola - Tarczyn Północny. To właśnie ta część drogi S7 zostanie najprawdopodobniej w ciągu kilku dni otwarta. Fragment drogi S7 połączy węzeł Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy z południową częścią kraju i ułatwi przemieszczanie się w tym kierunku.

Odcinek S7 Lesznowola - Tarczyn Północny to ważny fragment drogi, który ułatwi połączenie Warszawy z województwem małopolskim. Do ruchu zostaną oddane węzły drogowe Antoninów, Złotokłos oraz Tarczyn Północny.

Na czasie zyskają m.in. podróżujący do Radomia i Kielc, udrożniona S7 umożliwi nowy wariant przejazdu do tych miast. Przebieg tras S8 i S7 - do tej pory wspólny między węzłąmi Opacz na Południowej Obwodnicy Warszawy oraz Jankami - zostanie rozdzielony.

Otwarcie S7. Jaka prędkość na nowym fragmencie?

W pierwszym etapie oddania do ruchu fragmentu Lesznowola - Tarczyn Północny drogi ekspresowej S7 kierowcy otrzymają po dwa pasy w każdym kierunku. Będzie można po nich jeździć z ograniczoną prędkością. Na oddanym do ruchu odcinku Lesznowola - Tarczyn Północ będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do jedynie 80 km/h.

Formalnie będzie to wciąż plac budowy, a wykonawca musi dokończyć elementy drogi pozostające poza jej głównym ciągiem. Chodzi o drogi serwisowe, lokalne, a także o węzły Antoninów oraz Tarczyn Północ.

W późniejszym czasie dozwolona prędkość zostanie zwiększona do 120 km/h. Na razie jednak przez wciąż trwające prace na tym odcinku S7 ruch musi być spowolniony.

Aktualnie roboty wykończeniowe, jakie mają miejsce na Lesznowola - Tarczyn Północny to malowanie linii, oznaczeń oraz montaż ostatnich ekranów akustycznych. Dzięki wprowadzonemu ograniczeniu prędkości i warunkowemu oddaniu do użytkowania będzie można skorzystać z nowej drogi pół roku przed terminem.

Zdjęcie Wkrótce otwarcie nowego odcinka trasy S7. Być może kierowcy pojadą tedy jeszcze przed majówką / Krzysztof Nalewajko/ GDDKiA

Otwarcie S7. Nowe możliwości

Otwarcie odcinka Lesznowola - Tarczyn Północny oznacza, że rozpocznie się remont obecnej DK7 od Sękocina Starego aż do Rembertowa. 17-kilometrowy odcinek ma przejść renowację i zostać oddany do użytku do III kwartału 2024 roku.

Pracę na tym fragmencie będzie prowadził ten sam wykonawca, który obecnie zajmuje się drogą ekspresową S7.

