Wypadek w Radomiu. Nastolatkowie kierowali autem na zmianę

Oprac.: Paweł Basiak WIADOMOŚCI LOKALNE

Kierownica audi jedna, a kierowców - dwóch. Co więcej żaden z nich nie miał uprawnień do prowadzenia auta. Ostatecznie do wypadku w centrum Radomia doprowadził młodszy z nich - 14-latek. W przypadku 17-letniego pasażera to nie pierwsze takie zdarzenie.

Zdjęcie Nastolatek doprowadził do wypadku w centrum Radomia / Policja Radom /