Majówka 2022. Czy 2 maja sklepy będą otwarte?

Tegoroczna majówka rozpoczyna się w niedzielę, a kończy we wtorek. 1 maja, czyli w Święto Pracy sklepy będą zamknięte. Tego dnia obowiązuje zakaz handlu. Placówki, które będą wówczas działały to miejsca, gdzie pracę podejmie właściciel.

Podobnie będzie również we wtorek, 3 maja, czyli w Święto Konstytucji 3 maja. To także dzień wolny od pracy, w którym obowiązuje zakaz handlu. Zakaz nie dotyczy gastronomii, co oznacza, że restauracje, kawiarnie, czy cukiernie pozostaną w tym czasie otwarte.

Majówka 2022. Czy 2 maja są otwarte sklepy?

Pomiędzy świętami mamy jednak dzień powszedni - poniedziałek, 2 maja. Choć dla wielu osób jest to integralna część majówki, nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Jeśli chcemy mieć tego dnia wolne, musimy postarać się o urlop, a więc i inne zakłady pracy działają w swoim normalnym trybie. 2 maja (Dzień Flagi) nie jest dniem wolnym od pracy - sklepy będą więc otwarte.

Reklama

Zakaz handlu

Od marca 2018 roku w Polsce obowiązuje ustawa, która wprowadza stopniowy zakaz handlu w niedziele. Stopniowość ustawy pozwalała na powolne odchodzenie od pracujących niedziel, co aktualnie oznacza jedynie siedem niedziel w roku, kiedy sklepy działają jak w inne dni robocze. To ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i jedna przed Wielkanocą.