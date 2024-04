Likwidator Polskiego Radia wpisany do KRS. Sąd zdecydował

Sąd Rejonowy w Warszawie wpisał do KRS również postawienie spółki w stan likwidacji - podaje portal press.pl. W styczniu 2024 roku sąd odmówił wpisania likwidatora do KRS.

Likwidator TVP wpisany do KRS. Żąda milionów z abonamentu

W poniedziałek otwarty został proces likwidacji Telewizji Polskiej. Daniel Gorgosz został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako likwidator.

"We wtorek, 9 kwietnia Daniel Gorgosz, likwidator TVP S.A. w likwidacji wystosował do Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 141 780 000 zł wraz z odsetkami" - podało Centrum Informacji TVP.