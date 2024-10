Liderki Strajku Kobiet przed sądem. Zapadł wyrok

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że Agnieszka Czerederecka i Klementyna Suchanow nie są winne zarzucanych im czynów. Marta Lempart została uniewinniona ze wszystkich trzech zarzutów.

Według sędziego "nie ma wątpliwości, że oskarżone były twarzami protestów, które odbyły się w Warszawie, ale nie tylko, bo w całej Polsce". - Jednak zdaniem sądu, nie ma przesłanek, by stwierdzić, że podjęte przez kobiety działania miały na celu "sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób". Nie ma bowiem żadnych dowodów na to, że osoby biorące udział w wydarzeniach były chore, czy były nosicielami koronawirusa - poinformował sędzia Tomasz Grochowicz. Reklama

Ponadto wystąpienia miały charakter spontaniczny, sami uczestnicy nawoływali do uczestnictwa w demonstracjach, organizowali je w swoich miejscowościach.

Sędzia podkreślił, że manifestujący starali się utrzymywać bezpieczne odległości i nosili maseczki. - To działania służb porządkowych sprawiały większe zagrożenie epidemiologiczne - wskazał. Jego zdaniem nie można stwierdzić, że uczestnicy demonstracji chorowali na COVID-19 i stanowili tym samym niebezpieczeństwo dla innych.

Nie ma również badać co do tego, w jakim stopniu mogło się to przyczynić do wzrostu zachorowań na koronawirusa w kraju. Nie było również wprowadzonego wówczas stanu klęski żywiołowej, ani żadnej ustawy, która wprowadzałaby obostrzenia w organizowaniu zgromadzeń. - Ograniczenia, jakie wprowadzono w 2020 roku na terenie Polski, zdaniem sądu omijały konstytucję i prawa obywateli do gromadzenia się - podkreślił.

Wyrok jest nieprawomocny.

Liderki Strajku Kobiet przed sądem. Jakie dostały zarzuty?

Proces toczył się kilka lat. W listopadzie 2021 r. ze względu na stwierdzenie "istotnych braków" Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zwrocie prokuraturze aktu oskarżenia w tej sprawie. Ponownie Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała go do sądu w październiku 2021 r. Wszystkie trzy liderki Strajku Kobiet oskarżono w nim o "sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób" i spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. Reklama

Marta Lempart została dodatkowo oskarżona o znieważenie funkcjonariuszy policji poprzez oplucie oraz skierowanie w ich stronę wulgarnych słów, a także o publiczne pochwalanie przestępstw.

Ostatni zarzut jest związany z wywiadem w Radiu Zet z października 2020 r. W odpowiedzi na uwagę prowadzącej, która - mówiąc o demonstracjach - oceniła, że "nie trzeba wchodzić do kościoła czy niszczyć fasady budynków kościelnych", Lempart stwierdziła: "Ależ oczywiście, że trzeba. Trzeba robić to, co się czuje. To, co się myśli i to, co jest skuteczne, i to, na co zasłużyli".

Zachęcały do udziału w Strajku Kobiet mimo pandemii. "Karygodny czyn"

Ostatni świadek w tej sprawie złożył swoje zeznania w czwartek 19 września.

Prokuratura zaznaczyła, że jeśli chodzi o czyn dotyczący organizacji manifestacji, to stan faktyczny sprawy nie jest kwestionowany. Wskazała, że chociaż oskarżone odmówiły na etapie postępowania przygotowawczego składania wyjaśnień i nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów, to są to wydarzenia dosyć dobrze udokumentowane m.in. jeśli chodzi o materiały krążące w opinii publicznej. "Wszyscy je pamiętamy" - mówił na sali rozpraw prok. Radosław Jancewicz. Reklama

Podkreślił, że oskarżone publikowały materiały za pośrednictwem mediów społecznościowych, w których zachęcały do udziału w manifestacjach. - W mojej ocenie oskarżone, organizując te manifestacje doskonale zdawały sobie sprawę, że stanowią one zagrożenie dla życia i zdrowia w związku z panującą wówczas pandemią - zaznaczył prokurator.

Dodał, że oskarżone miały świadomość zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, a w tamtym czasie najskuteczniejszą metodą ograniczenia zakażeń było ograniczenie kontaktu między osobami. Wskazał również, że jest to czyn o znacznej szkodliwości oraz czyn "karygodny".

Prok. Jancewicz zauważył, że w warunkach panującej pandemii prawa wszystkich członków społeczeństwa zostały w jakiś sposób ograniczone. "Oskarżone przyznały sobie prawo, żeby postawić realizację własnych praw ponad prawa innych osób" - mówił podczas mowy końcowej.

Marta Lempart oskarżona. "Wyjątkowa sprawa"

Obrończyni Marty Lempart adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wskazywała, że to sprawa wyjątkowa.

- Warto wyraźnie podkreślić, że zarówno oskarżone, jak i wiele innych osób, które przez ostatnich kilka lat mierzyły się z postępowaniami karnymi w związku ze swoimi poglądami manifestowanymi udziałem w zgromadzeniach są osobami pokrzywdzonymi - mówiła Gajowniczek-Pruszyńska. Reklama

Zwróciła uwagę, że 9 października 2020 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, które miało wprowadzać pewne ograniczenia, ale one mogą być wprowadzone aktem prawnym wyższej rangi, a takim jest ustawa. Dodała, że biorąc pod uwagę, że te ograniczenia nie mają mocy prawnej, to trudno uznać, że sąd może zaakceptować takie zarzuty.

Z kolei obrońca Agnieszki Czeredereckiej-Fabin adw. Bartosz Kamil Obrębski podnosił, że materiał dowodowy złożony przez prokuraturę nie potwierdza zarzucanych oskarżonym czynów. Zaznaczył, że w ogóle nie powinno być takiego postępowania, bo jest ono wyrazem "próby zemsty za walkę z postępowaniem władzy".

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!