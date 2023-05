"Lex Tusk". Paweł Kukiz zabrał głos ws. bojkotu komisji

Oprac.: Aneta Wasilewska Polska

- Jeśli cała opozycja zbojkotuje komisję, a tylko Zjednoczona Prawica wystawi swych kandydatów do komisji, to nie wezmę udziału w głosowaniu - zapowiedział Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 odnosząc się do tzw. ustawy lex Tusk stwierdził, że "zależy mu, żeby te wpływy rosyjskie były wyjaśnione, choć szanse na to są niewielkie".

Zdjęcie Paweł Kukiz / Jacek Szydlowski / Agencja FORUM