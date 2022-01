Rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych - zdecydował w czwartek Sejm, uchwalając nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 227 posłów, 214 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt poparło 219 posłów klubu PiS, czterech posłów Porozumienia, dwóch posłów Kukiz'15 i dwóch posłów niezrzeszonych (Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler).

"Porozumienie jest PRZECIW »Lex Czarnek«"

"Porozumienie jest PRZECIW »Lex Czarnek«. Posłowie KP Porozumienie, którzy omyłkowo zagłosowali za ustawą (bez wpływu na wynik głosowania) złożą stosowne oświadczenia do Marszałek Sejmu" - napisał na Twitterze Jan Strzeżek, rzecznik Porozumienia, informując o pomyłce.



"Podczas głosowania doszło do pomyłki. Stosowne oświadczenie zostało złożone w kancelarii Marszałek Sejmu. Naprawimy ten błąd podczas głosowania nad tym projektem, gdy wróci on z Senatu" - napisał na Twitterze Stanisław Bukowiec z Porozumienia.





"Pomyłkowo za »Lex Czarnek« zagłosowali WSZYSCY posłowie Porozumienia będący na sali. Trudne te głosowania" - żartowała z kolei Paulina Matysiak z partii Razem.





Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe

Zgodnie z nowelizacją, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.