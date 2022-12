Jeśli nie chcesz mieć zmniejszonej pensji, pilnuj tego terminu

Jak będzie wyglądał autozapis do PPK w 2023. Kogo obejmie?

Deklaracje złożone do końca 2022 r. będą obowiązywać do końca marca 2023 r. Automatycznym zapisem do programu będą objęci pracownicy, którzy już na samym początku działania programu złożyli deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK.

Obejmuje on również osoby, które zostały zapisane do programu, ale po jakimś czasie złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Automatyczny zapis do PPK. Kogo nie obejmuje zapis?

Automatyczny zapis do PPK nie będzie obejmował osób, które ukończyły 50. rok życia ale nie ukończyły 70 lat i nie przystąpiły wcześniej do programu lub wypisały się z niego z własnej woli.

Natomiast jeśli osoby, które mają więcej niż 50 lat, chcą przystąpić do programu PPK, będą musiały złożyć odpowiedni wniosek.

Co muszą zrobić osoby, które nie chcą, by pracodawca automatycznie je zapisał?

Zapis do PPK jest obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego pracowników na okres powyżej 90 dni. Następuje on automatycznie i pracownik nie musi wypełniać żadnych dodatkowych wniosków ani wyrażać zgody na dołączenie do programu.

Zazwyczaj zapis odbywa się 10 dni po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia, chyba że pracownik poinformuje pracodawcę, że nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem.

Natomiast osoby, które nie chcą odkładać pieniędzy w programie, mogą zrezygnować z udziału, wypełniając i przekazując swojemu pracodawcy deklarację. Jej wzór został stworzony przez Ministerstwo Finansów. Złożona w ten sposób rezygnacja ważna jest przez cztery lata.

Jeśli upłynie ten czas lub, gdy nie chcemy, aby objął nas autozapis w 2023 roku, to musimy ponownie złożyć rezygnację z programu. Czynność tą musimy powtarzać co 4 lata.

Oczywiście, możliwy jest także powrót do programu i odkładania pieniędzy z PPK, aby to zrobić, wystarczy w dowolnym momencie złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek.

