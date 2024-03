O walce prokurator Ewy Wrzosek ws. mediów publicznych głośno zrobiło się w czwartek, gdy dziennikarz Wirtualnej Polski ujawnił, że wnioski złożone przez nią do sądów ws. TVP powstawały poza siedzibą prokuratury. Z ustaleń wynika też, że Wrzosek pracę nad pismami miała zacząć, zanim oficjalnie dowiedziała się o sprawie.

Kulisy walki Ewy Wrzosek o TVP. Medialna burza, reakcja prokuratury

"Jeżeli kancelaria chce interweniować to formalnie składa wniosek do prokuratury. Tyle i aż tyle. Jeżeli prokurator chce interweniować to tylko zgodnie z przepisami i zasadami" - napisał prezes NRA.