O sytuacji finansowej PiS mówił w środę na antenie Polskiego Radia 24 skarbnik partii, były minister rolnictwa Henryk Kowalczyk . - Poprawia się z godziny na godzinę. Akcja darowizn rozwija się bardzo dobrze. Do wtorkowego południa wpłynęło 27 tys. wpłat na kwotę 3 750 000 zł - przekazał, zaznaczając, że do końca dnia na koncie mogły znajdować się już 4 mln zł.

- Wpłaty są różne, są mniejsze, są większe. Jest nawet wpłata 60 tys. zł od zupełnie nieznanej osoby dla nas , zobaczymy, kto to jest tak naprawdę. Średnio wypłaty wychodzą po 100-200 zł. Posłowie wpłacają po tysiąc zł. Wpłaciłem dwa tysiące, żeby dać dobry przykład - wyjaśnił.

Groszówki dla PiS. Nietypowa akcja po decyzji PKW

Henryk Kowalczyk przekazał, że na konto wpływały także " darowizny groszówki ". - Nie jest tak strasznie dużo tych złośliwych. My sobie z tym poradzimy, zgodnie z prawem oddamy je - mówił.

Nie wyjaśnił natomiast sposobu zwracania niewielkich kwot, przy których przelew zwrotny może być droższy niż sama darowizna . - Będziemy to robić zgodnie z ustawą, ale nie chcę teraz wyjaśniać, żeby nie uprzedzać kolejnych szalonych pomysłów tych, którzy chcą nam zaszkodzić - powiedział.

Zbiórka na PiS po decyzji PKW. O co z chodzi?

Państwowa Komisja Wyborcza pod koniec sierpnia odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. Decyzja PKW oznacza, że dotacja dla partii zostanie pomniejszona o 10 mln zł , a co więcej PiS może zostać pozbawione subwencji na trzy lata.

"Akcja groszówka". Silni Razem odpowiadają na zbiórkę PiS

W odpowiedzi na apele PiS o wsparcie finansowe Silni Razem zachęcili, by na konto partii wpłacać drobne kwoty. Działanie miało sparaliżować zbiórkę, prowadząc do zmuszenia PiS do wykonywania przelewów zwrotnych, droższych niż przekazana wartość.